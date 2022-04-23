23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Bakan Özer koltuğunu 10 yaşındaki Yağmur Sena'ya bıraktı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda çocuklarla bir araya geldi. Özer, bir günlüğüne koltuğunu Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olan Yağmur Sena Çeken’e bıraktı.

Toplamda 10 çocuktan oluşan heyet Bakan Özer ile sohbet etti. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Özer, bu bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiğini anımsatarak sözü ve koltuğunu 5’inci sınıf öğrencisi Yağmur Sena Çeken’e bıraktı.

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Bir günlüğüne Milli Eğitim Bakanı Özer’in koltuğuna oturan 5’inci sınıf öğrencisi Çeken, “Bugün bayram, bugün benim, bizim günümüz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yılında sizler ile birlikte olmaktan mutluyuz, onurluyuz. Bu bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini gönülden gönüle, yürekten yüreğe, kuşaktan kuşağa taşımalıyız. Tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Sayın Bakanım, bu özel günde bizleri makamınızda kabul ettiğiniz için size kendim ve arkadaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bilmenizi isterim ki bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz desteğe ve sevgiye layık olacağız” ifadelerini kullandı.

"BAKANIMIN VERDİĞİ KARARIN YANINDAYIM"

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Konuşmasından sonra basın mensupları tarafından kendisine yüz yüze eğitim süreci ile ilgili görüşleri hakkında soru yöneltilen 5’inci sınıf öğrencisi Çeken, “Tüm arkadaşlarımın yüz yüze eğitimden memnun olduğu gibi ben de yüz yüze eğitimden memnunum. Bakanımın verdiği kararın yanındayım. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Çeken'in bu sözleri Bakan Özer'i kahkahaya boğdu.

BAKAN ÖZER: BÜYÜK FEDAKARLIKLA EĞİTİME DEVAM ETTİLER

Sembolik olarak koltuğunu devrettiği 5’inci sınıf öğrencisi Çeken’in konuşmalarından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, “Bu dönem 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nda Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerinin en başarılı işlerinden bir tanesi yüz yüze eğitime kararlılıkla devam etmek. Özellikle de Sayın Bakanımızı ve buradaki diğer arkadaşlarını kutluyorum. Bu Covid-19 sürecinde maske, mesafe ve hijyene tüm eğitim kademelerinde büyük fedakarlıkla devam ettiler. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın da bu şekilde coşku ile kutlanması da aslında 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’na yüz yüze eğitime başlama kararlılığının bir sonucu. Bu şekilde coşkuyla kutlamayı tüm çocuklarımız, tüm öğretmenlerimiz özlemişti. Ben de Bakanımıza bu kararlılığından dolayı, yüz yüze eğitime devam etmenin bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü ifade etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.