23 Nisan tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı

Türkiye’nin dört bir yanında 23 Nisan kutlamalarına günler öncesinden hazırlanmaya başladı. İşte Türkiye’nin farklı illerinden renkli görüntülerle 23 Nisan coşkusu...

SİVAS

RENKLİ KONVOY



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sivas'ta coşkuyla kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında 23 Nisan yazıları, bayrak ve balonlarla donatılan 3 kamyonun üzerinde Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz kostümlü kişiler yer aldı. Kamyonlar ile arkasında Vefa ekiplerinin bulunduğu onlarca araç, kentteki motosiklet sürücülerinin de katılımıyla şarkı ve marşlar eşliğinde kentin cadde ve sokaklarında tur attı. Sivas halkının bayramını kutlayan ekipler, güzergah üzerinde karşılaştıkları vatandaşlara ise Türk bayrağı dağıttı. Çevredeki vatandaşlar ve balkonlarında çocukları ile ekipleri karşılayan aileler de el sallayarak konvoya destek verdi. Vefa Grubu'nun konvoyu, geçtiği cadde ve sokaklarda ilgiyle karşılandı.

BURSA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında farkındalık oluşturmak isteyen Nilüfer Kadın Korosu üyeleri, oturdukları evlerin dış cephelerini bayrak ve oyuncaklarla süsledi. Nilüfer Kadın Korosu Şefi Aysel Gürel, "Oyuncakları, 23 Nisan sonrasında ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edeceğiz" dedi.

KOCAELİ

BANDO TAKIMI, TIR'IN ÜZERİNDE ÇOCUKLARIN BAYRAMINI KUTLADI

İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balon ve Türk bayraklarının süslediği konvoy eşliğinde kutladı. Kentin cadde ve sokaklarında gezen, üzerinde bando takımının bulunduğu TIR’a, balkon ve pencerelere çıkan kişiler alkışlarla eşlik etti.

KONYA

23 NİSAN, BALKONLARDA KUTLANDI

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocuklar, aileleriyle balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsledi. Çocuklar, şarkılar söyleyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

ÇUKUROVA'DA 23 NİSAN, TÖRENLERLE KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de resmi törenler düzenlendi. Salgın nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törenlerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

GİRESUN

Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi. Espiye Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene katılan çocuklar tarafından havaya kırmızı beyaz balonlar bırakıldı.

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