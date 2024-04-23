23 Nisan töreninde zurnacı baygınlık geçirdi

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Olay, Yirmiikigün Mahallesi’ndeki Bahaettin Karakoç İlkokulu’nda meydana geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul yönetimini tarafından okul bahçesinde etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler folklor gösterisi yapacağı sırada davul zurna ekibinden zurnacı Kazım Akan bayıldı.

İlk müdahalesi öğretmenler ve veliler tarafından yapılan Akan, daha sonra ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Kazım Akan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Akan’ın baygınlık geçirmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.