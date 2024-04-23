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23 Nisan töreninde zurnacı baygınlık geçirdi

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#Kahramanmaraş#23 Nisan#Zurnacı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 16:47

Kahramanmaraş’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında zurnacı Kazım Akan (20), baygınlık geçirdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, hastaneye götürülen Akan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Olay, Yirmiikigün Mahallesi’ndeki Bahaettin Karakoç İlkokulu’nda meydana geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul yönetimini tarafından okul bahçesinde etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler folklor gösterisi yapacağı sırada davul zurna ekibinden zurnacı Kazım Akan bayıldı.

23 Nisan töreninde zurnacı baygınlık geçirdi

İlk müdahalesi öğretmenler ve veliler tarafından yapılan Akan, daha sonra ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Kazım Akan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Akan’ın baygınlık geçirmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

 

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#Kahramanmaraş#23 Nisan#Zurnacı

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