23 Nisan tartışması sürüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılmayacağı 23 Nisan özel oturumuna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılacağı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce özel oturuma katılacağını açıklamıştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de dün düzenlediği basın toplantısında Şentop’un, 23 Nisan özel oturumunu düşük profilli yapma anlayışı içinde olduğunu iddia ederek, “Sayın Şentop’un, Erdoğan’ın sağlığını düşünme konusunda herkesle birlikte bir yarış içinde olduğunu görüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın da 23 Nisan özel oturumuna her zamanki gibi gelip, özel korunaklı hijyenik locadan izleyeceği umudumu koruyorum” demişti.

‘ÖNERİDE BULUNMADIM’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise dün akşam katıldığı canlı yayında önce CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara değindi ve “Genel başkanlara, özel oturuma Cumhurbaşkanı’nın katılmayacağını, diğer parti başkanlarının da katılmamasını önerdiğimi söylüyor. Hiç kimseye böyle bir öneride bulunmadım, böyle bir yetkim de yok” dedi. Siyasi parti genel başkanlarıyla sadece koronavirüs önlemleri kapsamında istişare ve değerlendirme görüşmesi yaptığını söyleyen Şentop şunları söyledi: “Bu görüşmeyi, ‘Bir teklifte bulundu. Genel başkanlara Meclis’e gelmeyin falan dedi’ gibi değerlendirmesini üzüntü ve esefle karşılıyorum.” Şentop, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefon görüşmesinde kendisine, önerilen tedbirlere uyma konusundaki hassasiyetlere katıldıklarını ifade ettiğini de belirtti.

‘ERDOĞAN KATILMALI’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise dün akşam yaptığı açıklamada özel oturuma sınırlı sayıda milletvekilinin katılacağını söylerken, “Önemli bir günde bizim en azından bir araya gelmemiz lazım” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’teki özel oturuma katılmamasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Kendisine bulaşma olacağını sanmıyorum. Ama sonuçta takdir kendisine ait. Benim yadırgadığım, Erdoğan’ın gelmemesini TBMM Başkanı’nın kendisine önermiş olması. Siz neden öneriyorsunuz ki? Böyle bir hakkı da yok. Siz onun iradesine neden müdahale ediyorsunuz” dedi.

ÇELİK: SALGINLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası yaptığı açıklamada 23 Nisan hazırlıklarıyla ilgili şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız 23 Nisan’a katılmayacak ifade edildiği gibi. Salgınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Meclis Başkanımız güzel bir çağrı yaptı. O gün 21.00’da balkonlardan bayrağımızı sallandırıp İstiklal Marşı’nı okuyacağız. Bütün bu törenlerin yapılacağını fakat bunun seyreltilerek yapılacağını öneriyorlar. Sayın milletvekillerinin sağlığı için bu önemlidir. TBMM’de bütün faaliyetler gerçekleşecek.”