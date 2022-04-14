23 Nisan ÅŸiirleri iÃ§in en gÃ¼zel seÃ§enekler â€“ KÄ±sa ve uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ÅŸiirleri

23 Nisan ÅŸiirleri araÅŸtÄ±rÄ±lan konulardan biri oldu. Milli bayramlar her sene coÅŸku ile karÅŸÄ±lanÄ±yor. Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±na armaÄŸan ettiÄŸi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±â€™na az bir zaman kala 23 Nisan ÅŸiirleri gÃ¼ndem oldu. En gÃ¼zel, kÄ±sa ve uzun 23 Nisan ÅŸiirleri iÃ§in seÃ§enekleri sizler iÃ§in derledik.
23 NÄ°SAN
SevinÃ§liyiz hepimiz,
TaÅŸtÄ± bugÃ¼n neÅŸemiz.
EÄŸleniriz, gÃ¼leriz,
Geldi 23 Nisan.
SÃ¼sleriz biz her yanÄ±,
Geldi Ã§ocuk bayramÄ±.
AtatÃ¼rk'Ã¼n armaÄŸanÄ±,
YaÅŸa 23 Nisan.
HAKKI ERCAN
Â
23 NÄ°SAN BÄ°R ARMAÄžAN
Sanki her tarafta var bir dÃ¼ÄŸÃ¼n.
Ã‡Ã¼nkÃ¼, en ÅŸerefli en mutlu gÃ¼n.
BugÃ¼n yirmi Ã¼Ã§ Nisan,
Hep neÅŸeyle doluyor insan.
Â
Ä°ÅŸte, bugÃ¼n bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padiÅŸah kovuldu.
BugÃ¼n yirmi Ã¼Ã§ Nisan,
Hep neÅŸeyle doluyor insan.
Â
BugÃ¼n, AtatÃ¼rk'ten bir armaÄŸan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
BugÃ¼n yirmi Ã¼Ã§ Nisan,
Hep neÅŸeyle doluyor insan.
Saip EGÃœZ
Â
DÃœNYA Ã‡OCUK BAYRAMI
Kiminin saÃ§Ä± siyah,
Kiminin saÃ§Ä± sarÄ±...
Ankara'da buluÅŸtu,
DÃ¼nyanÄ±n Ã§ocuklarÄ±.
Â
Her Yirmi ÃœÃ§ Nisan'da
TekrarlanÄ±r bu olay.
BuluÅŸma nedenini,
AÃ§Ä±klamak Ã§ok kolay.
Â
Bu kocaman dÃ¼nyada
Ãœlke sayÄ±sÄ± Ã§oktur.
Oysa ki hiÃ§ birinin
Ã‡ocuk BayramÄ± yoktur.
Â
DÃ¼nyanÄ±n Ã§ocuklarÄ±
Yurdumuza koÅŸuyor,
Her Yirmi ÃœÃ§ Nisan'da
CÄ±vÄ±ldaÅŸÄ±p coÅŸuyor.
TÃ¼rkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
DÃ¼nya Ã‡ocuk BayramÄ±
Herkese mutlu olsun!
Altan Ã–ZYÃœREK