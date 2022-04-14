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23 Nisan ÅŸiirleri için en güzel seçenekler â€“ KÄ±sa ve uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± ÅŸiirleri

#23 Nisan Åžiirleri#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramÄ±#Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramÄ±
23 Nisan ÅŸiirleri iÃ§in en gÃ¼zel seÃ§enekler â€“ KÄ±sa ve uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ÅŸiirleri

23 Nisan ÅŸiirleri 2022 yÄ±lÄ±nda da yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. Her yÄ±l coÅŸku ile karÅŸÄ±lanan milli bayram bu sene cumartesi gÃ¼nÃ¼ne denk geliyor. Yurt genelinde gÃ¼nÃ¼n anlam ve Ã¶nemine uygun etkinlikler yapÄ±lacak. Bu etkinliklere yer verilen 23 Nisan ÅŸiirleri gÃ¼ndem oldu. Ä°ÅŸte kÄ±sa ve uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ÅŸiirleri

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23 Nisan ÅŸiirleri araÅŸtÄ±rÄ±lan konulardan biri oldu. Milli bayramlar her sene coÅŸku ile karÅŸÄ±lanÄ±yor. Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±na armaÄŸan ettiÄŸi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±â€™na az bir zaman kala 23 Nisan ÅŸiirleri gÃ¼ndem oldu. En gÃ¼zel, kÄ±sa ve uzun 23 Nisan ÅŸiirleri iÃ§in seÃ§enekleri sizler iÃ§in derledik.

23 NÄ°SAN

SevinÃ§liyiz hepimiz,

TaÅŸtÄ± bugÃ¼n neÅŸemiz.

EÄŸleniriz, gÃ¼leriz,

Geldi 23 Nisan.

SÃ¼sleriz biz her yanÄ±,

Geldi Ã§ocuk bayramÄ±.

AtatÃ¼rk'Ã¼n armaÄŸanÄ±,

YaÅŸa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

Â 

23 NÄ°SAN BÄ°R ARMAÄžAN

Sanki her tarafta var bir dÃ¼ÄŸÃ¼n.

Ã‡Ã¼nkÃ¼, en ÅŸerefli en mutlu gÃ¼n.

BugÃ¼n yirmi Ã¼Ã§ Nisan,

Hep neÅŸeyle doluyor insan.

Â 

Ä°ÅŸte, bugÃ¼n bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padiÅŸah kovuldu.

BugÃ¼n yirmi Ã¼Ã§ Nisan,

Hep neÅŸeyle doluyor insan.

Â 

BugÃ¼n, AtatÃ¼rk'ten bir armaÄŸan,

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Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

BugÃ¼n yirmi Ã¼Ã§ Nisan,

Hep neÅŸeyle doluyor insan.

Saip EGÃœZ

Â

23 Nisan ÅŸiirleri iÃ§in en gÃ¼zel seÃ§enekler â€“ KÄ±sa ve uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ÅŸiirleri

DÃœNYA Ã‡OCUK BAYRAMI

Kiminin saÃ§Ä± siyah,

Kiminin saÃ§Ä± sarÄ±...

Ankara'da buluÅŸtu,

DÃ¼nyanÄ±n Ã§ocuklarÄ±.

Â 

Her Yirmi ÃœÃ§ Nisan'da

TekrarlanÄ±r bu olay.

BuluÅŸma nedenini,

AÃ§Ä±klamak Ã§ok kolay.

Â 

Bu kocaman dÃ¼nyada

Ãœlke sayÄ±sÄ± Ã§oktur.

Oysa ki hiÃ§ birinin

Ã‡ocuk BayramÄ± yoktur.

Â 

DÃ¼nyanÄ±n Ã§ocuklarÄ±

Yurdumuza koÅŸuyor,

Her Yirmi ÃœÃ§ Nisan'da

CÄ±vÄ±ldaÅŸÄ±p coÅŸuyor.

TÃ¼rkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

DÃ¼nya Ã‡ocuk BayramÄ±

Herkese mutlu olsun!

Altan Ã–ZYÃœREK

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#23 Nisan Åžiirleri#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramÄ±#Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramÄ±

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