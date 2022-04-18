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23 Nisan şiirleri – En güzel, kısa ve uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

#23 Nisan Şiirleri #Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı #23 Nisan
23 Nisan şiirleri – En güzel, kısa ve uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan şiirleri her sene milli bayrama az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisan tarihinde ülke genelinde kutlanıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan bu milli bayram bu sene cumartesi gününe denk geliyor. İşte en güzel, kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri

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23 Nisan şiirleri her sene okuldaki etkinliklerde, anma törenlerinde seslendiriliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na az bir zaman kala araştırmalar hız kazandı. 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı. Ülke genelinde coşku ile karşılanan milli bayramda vatandaşlar etkinliklere katılacaklar. İşte bu etkinliklerde kullanabileceğiniz, sosyal medya hesabınızdan paylaşabileceğiniz kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri için seçenekler

23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.

Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

 

23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

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İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

 

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

 

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

 

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

 

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

 

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

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