23 Nisan şiirleri – En güzel, kısa ve uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

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23 Nisan şiirleri her sene okuldaki etkinliklerde, anma törenlerinde seslendiriliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na az bir zaman kala araştırmalar hız kazandı. 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı. Ülke genelinde coşku ile karşılanan milli bayramda vatandaşlar etkinliklere katılacaklar. İşte bu etkinliklerde kullanabileceğiniz, sosyal medya hesabınızdan paylaşabileceğiniz kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri için seçenekler

23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.

Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

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İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK