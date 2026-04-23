23 Nisan'da kahreden görüntü! Sevincin değil hüznün hakim olduğu tek yer: Ayser Çalık Ortaokulu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 10:58

Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sessizlik hakim oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelindeki tüm okullarda coşkuyla kutlanırken; Ayser Çalık Ortaokulu'nun bahçesi, İsa Aras Mersinli'nin (14) düzenlediği saldırı sonrası boş kaldı.

23 Nisanda kahreden görüntü Sevincin değil hüznün hakim olduğu tek yer: Ayser Çalık Ortaokulu

Kahramanmaraş Valiliği tarafından öğrencileri başka bir okula nakledilen Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapısında çiçekler yer alırken; bahçenin tellerine saldırıyı kınayan mesajlar asıldığı görüldü. Ayrıca ölenlerin isimleri ile fotoğraflarının da tellerde yer aldı.

GERİYE ESKİ GÖRÜNTÜLER KALDI

Diğer yandan geride, önceki yıllarda Ayser Çalık Ortaokulu'nda kutlanan 23 Nisan fotoğrafları ve görüntüleri kaldı.

