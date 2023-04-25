23 Nisan şenliğiyle dersbaşı

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İSTANBUL’da Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu ve Büyükşehir İlkokulu’nda dersbaşı yapan öğrenciler de okullarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Sabah saatlerinde okul bahçesini dolduran öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflarına koştu. Büyükşehir İlkokulu Müdür Yardımcısı Bedriye Toprak “Eğitim öğretim yılımızın hemen hemen sonuna yaklaştık. Bu tatil süreci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı ile birleşti. Ancak biz okulumuzda bu hafta kutlamalarımızı yapacağız. O sebeple bu hafta bayram coşkusuyla geçecek. Her ara tatilden sonra çocuklar bizi, biz de çocuklarımızı özlüyoruz. Çünkü okullar çocuklarla var” diye konuştu.

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DEPREMZEDE ÖĞRENCİYE TELAFİ

DEPREM bölgesinde de okullar dün açılırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında telafi programları uygulanacağını açıkladı. NTV’de konuşan Özer, özetle şunları söyledi: “Eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona erecek. Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrencilerimiz için 1 Ağustos –1 Eylül tarihlerinde telafi programları yapacağız. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığında da 1 ay telafi programı devam edecek. Yani öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için yaklaşık 2 ay telafi programlarını uygulayacağız. Bu isteğe bağlı bir telafi programı olacak, zorunluluk yok.



SINIF GEÇMELERİ KOLAYLAŞTIRILACAK: Sınıf geçme sistemiyle ilgili de çalışmalar yaptık. 10 ilimizdeki öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde, 2’nci dönem notlarının 1’inci dönem notlarından düşük olması durumunda, 1’inci dönem notunun geçerli olacağı ama 2’nci dönem notunun 1’inci dönem notundan daha yüksek olması durumunda ortalamanın sözkonusu olacağı bir çalışma hazırlıyoruz.



35 BİN ÖĞRENCİ GERİ DÖNDÜ: Eğitim öğretimi normalleştirdikçe daha önce naklini alan öğrenciler bölgeye geri döndü. Şu an 35 bin 694 öğrenci nakillerini yeniden bölgedeki illerine aldırdı.



ÖĞRETMEN ATAMASINA AĞIRLIK: Cumhurbaşkanımız 45 bin öğretmen atamasını açıkladı. Atamalarda yüzde 50’nin üzerindeki öğretmeni 10 ilde görevlendirerek ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz. Sözleşmeli öğretmen olarak atandıkları yerde 3 yıl görev yapacaklar. Ücretli öğretmenlerin kadroya geçmesiyle ilgili bir çalışmamız yok.”(Eğitim SERVİSİ)

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‘DİYALEKT’LE HERKESE İNGİLİZCE

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak için ‘Diyalekt’ adlı İngilizce dijital eğitim platformu geliştirildi. Eğitim platformunun Ankara’daki tanıtım programına katılan Bakan Özer, “Sadece eğitim çağı nüfusunun değil, e-Devlet’e kayıtlı tüm vatandaşlarımızın kullanabileceği ve çok rahat bir şekilde İngilizce’yi öğrenebileceği bir platform ortaya koyduk. Bakın göreceksiniz Türkiye’deki yabancı dil ile ilgili iklim değişecek. Diyalekt, Türkiye’de şu anda mevcut İngilizce dijital platformların en iyisidir” dedi.