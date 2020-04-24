23 Nisan MPİ özel çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Her ayın 9-19 ve 29'unda düzenlenen çekilişleri ile adından söz ettiren MPİ'de dün özel çekiliş heyecanı vardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel yapılan çekiliş sonucu büyük ikramiyeyi kazanan numaralar Ankara ve İstanbul'a vurdu. İşte, 23 Nisan MPİ sonuçları ve Mİlli Piyango çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 23 Nisan Milli Piyango özel çekilişi tamamlandı. Bu haftanın kazandıran şanslı numaraları Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden ilan edildi.

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MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTESİ

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

5000000 TL ikramiye kazanan numaralar

287563

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

019352 035347 086386 100091 130024 137444

146260 147066 169748 183145 229999 231189

242969 246063 252796 271336 272431 273598

294332 296972 302019 315136 317768 320338

360999 388117 394164 402812 404040 440988

485585 487233 494530 496406 502369 526627

540984 548057 550790 555641 569870 588685

612437 625556 630106 634193 635938 651030

656850 667695

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

00717 03127 03801 03987 04089 06383

07139 07234 08308 09139 11212 13624

14733 17009 17233 17307 18891 19058

19621 20084 21135 21285 22635 22702

23314 24182 24183 25630 25706 26355

26669 27177 29105 30596 32170 32865

34565 34610 35361 36997 38030 40165

40398 44395 45220 45671 45932 46045

47150 48604 48862 49562 50463 50599

53923 54054 54762 54764 55754 56366

56721 59242 59706 59938 62248 65511

66213 67393 69210 69722 70294 70612

73156 73356 73489 73658 74270 77921

78031 78402 78543 78597 78995 79382

81287 82306 83090 88649 88930 89969

92069 92396 92952 94241 96028 96272

96566 96661 97820 99205

Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

0164 0797 0840 0841 0846 0910

2044 2083 2363 3182 3713 4256

4341 4651 5243 5253 5629 5656

5922 5986 6195 7286 7323 7704

7752 8211 8353 8400 8706 8927

Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar

038 061 095 152 177 221

351 399 477 817 898 980

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

02 19 25 29 58 74

97

Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

1 6

5000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

087563 187563 207563 217563 227563 237563

247563 257563 267563 277563 280563 281563

282563 283563 284563 285563 286563 287063

287163 287263 287363 287463 287503 287513

287523 287533 287543 287553 287560 287561

287562 287564 287565 287566 287567 287568

287569 287573 287583 287593 287663 287763

287863 287963 288563 289563 297563 387563

487563 587563 687563