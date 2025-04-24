23 Nisan Mattia’nın doğum günüydü... Adı en sevdiği yerde yaşayacak

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İSTANBUL Kadıköy’deki bitpazarına kaykay malzemesi almak için 24 Ocak’ta alışverişe giden Mattia Ahmet Minguzzi (15), burada kendisine bıçakla saldıran 18 yaşından küçük B.B. ve U.B. tarafından öldürüldü. Toplumda infial yaratan olay sonrası aile ve avukatları tehdit mesajları alsa da ailesi ve sevenleri davadan geri adım atmayarak adalet mücadelesine devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından Maltepe’deki kaykay parkına, ‘Mattia Ahmet Kaykay Pisti’ ismi verildi. Ahmet’in babası İtalyan Şef Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, çocuklarının ismiyle yaşatılacak ‘Mattia Ahmet Kaykay Pisti’ne gelerek duygusal anlar yaşadı.

OĞLUNUN EN SEVDİĞİ PİSTE İNDİ

Oğlunun en sevdiği kaykay pistine gelen anne Yasemin Minguzzi, Ahmet’in arkadaşları tarafından kendisine hediye edilen kaykay ile oğlunun en sevdiği pistte kayak kaydı. Burada eşiyle duygusal anlar yaşayan ve ‘Ahmet için adalet’ sloganları sırasında gözleri dolan Yasemin Minguzzi, “Buraya ilk defa geldim, ‘Anne senin ne işin var orada?’ derdi bana. Oğlum, 23 Nisan doğum günün kutlu olsun, bütün çocukların bayramı kutlu olsun. Hepinizin arkasındayız hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.

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Konuşmasının devamında aileye destekleri için Trabzonspor’a da teşekkür eden Yasemin Minguzzi, “Bugün cennette ilk doğum günü. Bence orada daha güzel yaş günü partisi oluyordur, buradan daha iyi” derken, baba Andre Minguzzi ise “Herkes buraya geldi, destekleriniz için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Ahmet için yazdığı mektubu okudu. İmamoğlu mektubunda, “Sevgili Mattia Ahmet Minguzzi kaykayı çok seviyormuş. İsminin bir kaykay parkında yaşatılmasını çok anlamlı buluyorum, Mattia Ahmet Minguzzi’yi rahmetle anıyorum” dedi.

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Mattia Ahmet’in annesi Yasemin ve babası Andrea Minguzzi duygusal anlar yaşadı.

‘BİZİ KİMSE YILDIRAMAZ’

Aile anmanın ardından Mattia Ahmet’in mezarına gitti. Mattia Ahmet’in mezarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olan doğum günü nedeniyle çiçek ve resminin bulunduğu tablo ile Türk bayrağı motifli balonlar bırakıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin doğum günü anması için ailesi ile mezarlık ziyaretinde bulunan Avukat Rezan Epözdemir, Minguzzi’nin mezarı başına gelerek dua etti. Mezarlıkta yaptığı açıklamada tehdit mesajları için emniyete ve savcılığa şikâyette bulunduklarını belirten Avukat Rezan Epözdemir, “Hukuki süreçle ilgili çabalarımız devam ediyor. Bu mesajlar bizi yıldıramaz, biz sonuna kadar adaletin tecellisi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu tam tersi bizi daha fazla motive eder, korkutamaz, sindiremez, yıldıramaz” ifadelerini kullandı.

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Mattia Ahmet’in mezarı balon ve bayraklarla süslendi.