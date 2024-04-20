23 Nisan kutlamaları başladı: Savaşın çocukları İstanbul’da

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Çocukları Saraçhane’deki ‘Meclis Salonu’nda kabul eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sevgi ve arkadaşlığın, miniklerin çok iyi bildiği, büyüklerin unuttuğu bir dil olduğunu vurguladı ve kürsüden yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün dediği gibi, yurtta ve dünyada barışın egemen olması için, çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var. Dilerim, dünyanın tüm büyükleri de çocukların savaşla ilgili duygu ve düşüncelerinden gerekli dersi bir an önce alırlar” dedi.

‘BİRLİKTE OYNAYACAKLAR’

Büyüklere de “Dilerim, Filistinli ve Ukraynalı çocuklar, en kısa zamanda barış ve huzur dolu bir hayata kavuşurlar” çağrısında bulunan İmamoğlu, festival boyunca İstanbul’un 19 noktasında çocukların eğleneceklerini, kendi ülkeleri ve yörelerinin danslarını sergileyip, birbirlerinin kültürünü tanıma fırsatı bulacaklarını, birlikte konserler izleyip şarkılar söyleyip oyunlar oynayacaklarını söyledi.

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BOĞAZ TURU YAPTILAR

- Esenler Belediyesi de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 14’üncüsünü düzenlediği “Uluslararası Barış Ekmeği Festivali”nde 10-14 yaş arası 22 Filistinli çocuğa Boğaz turu düzenledi. 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarından kaçarak Türkiye’ye gelmeyi başaran çocuklar, İstanbul Boğazı’nı “Filistin” sesleriyle inletti. Gazzeli çocuklar çıktıkları Boğaz turunda, yanlarından geçen diğer teknedeki yolcular ve sahildeki vatandaşların dikkatini çekebilmek için ellerinde Filistin ve Türk bayraklarını sallayıp boğazları yırtılırcasına “Filistin” diye bağırarak seslerini duyurmaya çalıştı. Boğaz’da seyreden şehir hatları vapurları ve özel teknedeki yolcular, Filistinli çocukların sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmadı. Coşkuyla onlara el sallayıp kalp işaretleri yaparak yanlarında oldukları mesajını verdi. Gazzeli çocuklar, çıktıkları Boğaz turunda bir nebze de olsa tanık oldukları savaş ortamını unutup müzik eşliğinde oyunlar oynadılar ve asla unutamayacakları bir gün geçirdiler.

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LİDERLERE EKMEKLİ MESAJ

5 gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında çocuklar, İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerini rehberler eşliğinde keşfetme fırsatı bulacak.

Pazar günü ise Esenler Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşecek programla, pişirdikleri ekmekleri dünya liderlerine göndererek tüm insanlığa barış çağrısında bulunacaklar.