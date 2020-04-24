23 Nisan gençlere güvenin işareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Çocukların bayramlarını kutlayarak sözlerine başlayan Erdoğan şunları söyledi:

İNANÇ VE UMUTLA YÜRÜYORUZ

“İstiklal harbimizin başkomutanı, TBMM’nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bundan tam bir asır önce Ankara’da açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Merhum Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı kalemiyle değil, yüreğinin her zerresinden kopup gelen vecd ile yazmıştır. Türkiye Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. Bugün de koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. 23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür. 23 Nisan günü milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine güveninin de bir işaretidir.”

Konuşmasında yeni tip koronavirüs salgınına da değinen Erdoğan, “Allah’ın izni ve inayeti, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bize bu vatanı armağan eden şehit ve gazilerimizi rahmetle şükranla anıyor, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bu gece ilk teravih namazını kılıp ilk sahurunu yapacağımız Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum” diye devam etti.

MİLLİ GURUR GECESİ

Çoluk çocuk, dün akşam balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı söyledi. Vatandaşlar İstiklal Marşı’nı okurken birçok kentte saat 21.00’da hava fişek gösterileri yapıldı.