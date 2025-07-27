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23 milyon liralık vurgun

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#İSTANBUL#Arnavutköy#Dolancırıcılık
23 milyon liralık vurgun
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 07:00

İSTANBUL Arnavutköy’de iddiaya göre, kendisini ‘arsa satış yetkilisi’ olarak tanıtan S.Ö. (51), işinsanı E.Y.’ye bir arsanın satışını teklif etti. Bu süreçte farklı kişilerle de tanıştırılan E.Y., toplamda 23 milyon lira ödeme yaptı.

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Ancak taşınmazla ilgili herhangi bir işlem yapılmayınca dolandırıldığını anlayan E.Y. şikâyetçi oldu. Mağdur işinsanı E.Y.’nin başvurusu, bir çeteyi ortaya çıkardı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 15 Temmuz günü düzenlenen operasyonda, aralarında S.Ö.’nün de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Ö., D.Ö. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, dosya kapsamında oyuncu Meral Kaplan’ı da gözaltına aldı. İfadesi alınan Kaplan, adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. Meral Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sadece tanıdığım bir kişiyle alakalı bilgime başvuruldu. Bildiklerimi anlattım ve evime döndüm” ifadelerini kullandı.

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#İSTANBUL#Arnavutköy#Dolancırıcılık

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