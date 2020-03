23 Mart On Numara sonuçları belli oldu (Büyük ikramiye 10 bilen 2 kişiye çıktı) - 920. hafta MPİ On Numara sonuç canlı sorgulama

'On Numara sonuçları' için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her pazartesi zengin olma umuduyla kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, On Numara canlı çekiliş sonuçlarına göre On Numara'da ikramiye kazandıran numaralara odaklandı. On Numara 920. hafta çekiliş sonuçları MPİ On Numara sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 23 Mart 2020 On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara canlı sonuç sorgulama ekranı.

23 MART ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Mart On Numara çekiliş sonuçları MPİ tarafından ilan edildi. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından 920. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 3 bin 370 lira 15'er kuruş, 8 bilen 1692 kişi 175 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 312 kişi 25 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 99 bin 548 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 495 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir ile İstanbul'un Sancaktepe ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNDE GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Her hafta pazartesi günleri gerçekleşen On Numara'da geçen hafta ikramiye kazandıran numaralar MPİ tarafından açıklanmıştı.

On Numara oyununun 919. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 281 bin 892 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 98 kişi 3 bin 836 lira 5'er kuruş, 8 bilen 1966 kişi 191 lira 15'er kuruş, 7 bilen 20 bin 158 kişi 26 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 125 bin 391 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 207 bin 575 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Aydın'ın Efeler ile Mersin'in Toroslar ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunları arasında yer alan On Numara'nın çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. On Numara'nın 23 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.