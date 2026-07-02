23 ilde nitelikli dolandırıcılık ve para aklama operasyonu: 307 şüpheli yakalandı

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Türkiye genelinde 23 ilde son bir ayda gerçekleştirilen 45 ayrı operasyonla, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı belirlenen 307 şüpheli yakalandı.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından kritik operasyonların detaylarını anlatan açıklama:

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"23 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 Milyar 388 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik son 1 ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi.

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Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyoruz."