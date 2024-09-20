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23 ilde DEAŞ operasyonu: 88 şüpheli yakalandı

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#DEAŞ#Ali Yerlikaya#GÜRZ
23 ilde DEAŞ operasyonu: 88 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 07:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen Gürz-15 operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını duyurdu

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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlara koordine eden Savcılarımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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#DEAŞ#Ali Yerlikaya#GÜRZ

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