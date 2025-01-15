×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

23 günlük bebeğin kahreden ölümü: Ailesi kucağına alıp eczaneye götürdü... Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bebek#Eskişehir#Haber
23 günlük bebeğin kahreden ölümü: Ailesi kucağına alıp eczaneye götürdü... Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 15:02

Eskişehir’de evde rahatsızlanarak ailesinin bir eczaneye götürdüğü 23 günlük erkek bebek, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kalbinin durduğu belirlenen bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu A.J.’nin (22) 3 çocuğundan biri olan 23 günlük erkek bebek, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Bebeklerinin nefes almadığını fark eden A.J. ve eşi, bebeği Ertaş Caddesi’ndeki bir eczaneye götürdü.

23 günlük bebeğin kahreden ölümü: Ailesi kucağına alıp eczaneye götürdü... Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Eczanedekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinde kalbinin durduğu belirlenen bebek, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan bebek doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından bebeğin anne ve babasının ifadesi alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

23 günlük bebeğin kahreden ölümü: Ailesi kucağına alıp eczaneye götürdü... Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bebek#Eskişehir#Haber

BAKMADAN GEÇME!