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Gündem
Ramazan ÇETİN / DHA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

23 gündür kayıp

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23 gündür kayıp

Suriye’nin Halep kentinde 7 yıl önce evleri bombalanınca Türkiye’ye sığınıp Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yerleşen Cemal (42) ve Ülfet Hachüseyin (37) çiftinin 2 çocuğundan Reyhan (14), 2 Ağustos günü kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Geri dönmeyen Reyhan’a ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Reyhan Hachüseyin’i bulmak için çalışma başlattı.

Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Cemal Hachüseyin, “Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. Kendimiz de aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı.

Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız” dedi. Çiftin oğlu 12 yaşındaki Ahmet Hachüseyin ise “Suriye'de evimiz bombalandı. 2 amcam ve çok sayıda yakınımız öldü. Biz de Türkiye’ye geldik. Şimdi de ablam kayboldu. Annem her gece ağlıyor” diye konuştu.

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