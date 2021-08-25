23 gündür kayıp

Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Cemal Hachüseyin, “Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. Kendimiz de aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı.

Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız” dedi. Çiftin oğlu 12 yaşındaki Ahmet Hachüseyin ise “Suriye'de evimiz bombalandı. 2 amcam ve çok sayıda yakınımız öldü. Biz de Türkiye’ye geldik. Şimdi de ablam kayboldu. Annem her gece ağlıyor” diye konuştu.

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