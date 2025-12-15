23 bin 253 işletmeyle sözleşme feshedildi

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis Genel Kurulu’nda yapılan Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, iş kazalarında yaşamını yitiren mesleki eğitim öğrencileri hakkındaki tartışmalara yanıt verdi.

Muhalefetin Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projelerine yönelik eleştirilerini de değerlendiren Bakan Tekin, öğrencilerin staj güvenliği için uygulanan sıkı denetimleri açıkladı ve hiçbir öğrencinin hayatını asla riske atmadan sahadaki her adımı yakından takip ettiklerini vurguladı.

Mesleki Eğitim Merkezleri’nden stajyer öğrenci alan 253 bin işletmenin denetlendiğini ve standartlara uymayan 23 bin 253 işletmeyle sözleşmelerin feshedildiğini belirten Bakan Tekin şunları söyledi:

YASAKLAR DÖNEMİ BİTTİ

“Eğitimi her türlü ideolojik prangadan kurtarmaya, insan haklarına dayalı demokratik toplum düzeninin temeli olarak yapılandırmaya devam edeceğiz. Artık kısıtlama ve yasaklar dönemi geride kalmıştır. Vatandaş ile devlet arasındaki kalıcı güven tesis edilmiştir.

YIPRATMA ÇABASI

Mesleki eğitim Türkiye’nin hem iktisadi hem ahlaki omurgalarından bir tanesidir. Bu alandaki pek çok tartışmanın arka planında 28 Şubat’la birlikte zihinlere yerleştirilen kırılmalar mevcut. O dönem katsayı ve imam-hatipler üzerinden mesleki eğitimi dışlayan anlayış bugün başka kavramlar üzerinden aynı kurumsal yapıları yıpratmaya çalışıyor. O dönem gençlerimizi yüksek öğretimden dışlayan bu zihniyet şimdi mesleki eğitimi bir sorun alanı gibi göstererek Türkiye’nin üretim damarını kesmeye çalışıyor. Bizim yaptığımız iş mesleki eğitimi yeniden güven ve istikrar alanına taşımaktır.

HER ÇOCUK EMANET

Mesleki eğitimle çocuk işçiliği arasında kesin çizgilerle ayrıştıran bir düzenleme mevcuttur. İş sağlığı ve iş güvenliği, anayasadan başlayarak kanunlarla güvence altındadır. Bizler de her çocuğumuzun emanet olduğu bilinciyle hareket ediyoruz; onu ucuz iş gücü gören her türlü yaklaşım bizim için hem hukuken hem vicdanen kabul edilemez. Bugün mesleki eğitimde yürütülen her çabayı görmezden gelip, okulla, atölyeyle, sözleşmeyle yürütülen süreci tek kelimeye indirgeyen bir süreç yürütüyorsunuz. Sanki gençlerimizi ucuz iş gücü haline getiriyormuşuz gibi sunan bu yaklaşım hakikati de istatistiki de hukuku da göz ardı ediyor. Bizim için asıl mesele bir meslek öğretmenin ötesinde gencin hayat yolculuğunu güvenli ve saygın bir şekilde kurabilmektir.”

BAKANLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM

“Mesleki eğitimde çocukları işverenin insafına bıraktığımızı, çocuk işçiliği özendirdiğimizi, piyasaya ve işverenlere teslimiyet halinde olduğumuzu’ iddia ediyorsunuz. MESEM’ler üzerinden bize parmak sallarken aynı zamanda kendi metinlerinize de parmak sallamış oluyorsunuz. Bunu demek için önce millete dönüp ‘Yıllarca bunu savunduk, ama yanlış şeyleri savunduk’ diye vazgeçmeniz lazım. Mesleki eğitim gören öğrencilerin emeğini kriminalize edemezsiniz. Biz sizin yıllardır kâğıt üzerinde dolaştırdığınız modeli kayıtdışılıktan çıkardık, hukuki bir zemine oturttuk. Çocuğun emeğini devletin güvencesi altına aldık. Siz geçmişinizle yüzleşmek yerine slogan üretmeyi tercih ediyorsunuz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda ‘CHP bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak’ dedi. ‘Bizden önceki zihniyet eski zihniyetti, ondan arınıyoruz’ diyorsanız saygı duyuyoruz. Ben ise benden önce 2002’den bu yana Milli Eğitim Bakanlığı yapan bütün bakanlarımızla, yaptıklarıyla gurur duyuyorum.”