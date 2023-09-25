23 ay hapis yatıp beraat eden Bahadır’ın isyanı: Herkes bana suçlu gözüyle bakıyor

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Bu sırada bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kuzey ve yanındaki 2 arkadaşını gözaltına aldı. Yapılan aramada Cem İlhan’ın üzerinde 106 gram metamfetamin, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi. Tutuklanan 3 şüpheli 18’er yıl hapis cezası aldı. Uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia eden Bahadır Kuzey’in Kayseri İstinaf Mahkemesi’ne giden davası bozuldu ve ‘delil yetersizliği’ nedeniyle 23 ay 23 gün sonra beraatine karar verildi.

‘MADDİ MANEVİ ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIM’

Suçsuz yere hapis yattığını söyleyen Kuzey, “Mahkeme bana 18 yıl hapis cezası verdi ve hayatımı kararttı. İşlerim aksadı ve maddi manevi çökmüş durumdayım. Hakkımı arıyorum. İnsanlara da kendimi anlatamıyorum. Herkes bana suçlu gözüyle bakıyor. Suçsuzluğum ispatlandı ama bunu insanlara anlatmak zor. Ben kendimi ifade edene kadar 23 ay geçti. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Adalet tecelli etti ama biraz geç etti” dedi.