23 24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları

23-24 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı için hafta başı itibariyle araştırmalar başladı. Sokağa çıkma yasağı durumuna göre planlarına yön verecek olan pek çok kişi, 23-24 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler

23-24 OCAK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23-24 Ocak Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı, yapılması öngörülen kabine toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detaylara göre şu an için 23-24 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bilgisi yer buluyor.

YASAKLAR KADEMELİ OLARAK KALKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu.



Erdoğan; Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.