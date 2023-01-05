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227 göçmen uçakla Afganistan'a gönderildi

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#Ağrı#Göçmen#Taciz
227 göçmen uçakla Afganistana gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 16:43

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, 2023 yılının ilk charter seferiyle ülkelerine gönderildi.

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Türkiye’ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren ve yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan 227 Afgan, jandarma ve polis eşliğinde minibüslere bindirilerek, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi. Burada gerekli kontrolleri yapılan göçmenler, 2023 yılının ilk charter uçak seferiyle Afganistan'a gönderildi.

237 CHARTER SEFERİYLE 124 BİN 441 GÖÇMEN GÖNDERİLDİ

Bu arada geçtiğimiz yıl düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesiyle ilgili 237 charter sefer düzenlendiği açıklandı. Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2022 yılında 235’i Afganistan’a, 2’si Pakistan’a olmak üzere düzenlenen 237 charter seferiyle 68 bin 290’ı Afganistan ve 12 bin 511’i Pakistan uyruklu olmak üzere toplamda 124 bin 441 düzensiz GÖÇMEN Türkiye’den sınır dışı edildi.

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#Ağrı#Göçmen#Taciz

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