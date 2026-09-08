×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

225 milyonluk firariye Fransa’da ev hapsi

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz Üniversitesi#Öğretim Görevlisi#Dolandırıcı
225 milyonluk firariye Fransa’da ev hapsi
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 07:00

Hürriyet’in gündeme getirdiği yaklaşık 225 milyon liralık dolandırıcılık iddiasında firari şüpheli Fatih A. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fatih A.’nın Fransa’da yakalandığı ve hakkında ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Fatih A.’nın, kendi geliştirdiğini söylediği algoritma ve uygulamayla ABD borsasında yüksek kazanç vadederek aralarında çok sayıda doktor ve sağlık çalışanının bulunduğu kişilerden yaklaşık 225 milyon lira topladığı iddia edilmişti. Bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldığı evlerin tapuları da işlemlerin daha kolay yürütüleceği gerekçesiyle Fatih A.’nın üzerine geçirilmişti. Mağdurların suç duyurularının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve Fatih A. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Fatih A.’nın yurtdışına çıktığının belirlenmesi üzerine Interpol üzerinden uluslararası yakalama süreci gündeme gelmişti. Firari şüphelinin eşi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBalbay’dan ‘butlan’a hayat öpücüğüBalbay’dan ‘butlan’a hayat öpücüğüHaberi görüntüle

TÜRKİYE’YE İADESİ GÜNDEMDE

Firari şüpheli Fatih A. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fatih A.’nın Fransa’da yakalandığı ve hakkında ev hapsi kararı verildiği öğrenildi. Hürriyet’e konuşan mağdurlardan Prof. Dr. M., “Fatih’in Fransa’da yakalandığı bilgisi bize de ulaştı. Fatih ev hapsindeymiş. Avukatlarımız bu bilgiyi teyit etti. Diğer mağdurlarla da görüştük, iade sürecini bekliyoruz” dedi.

Müşteki avukatı Bahadır Üstüner, Fatih A. hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirterek, “Fransa’da yakalandığını ve ev hapsinde tutulduğu bilgisini teyit ettik. Hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye iade edilmesini bekliyoruz” dedi.

Gözden KaçmasınPara kıtlığı faturayı kabartacakPara kıtlığı faturayı kabartacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Akdeniz Üniversitesi#Öğretim Görevlisi#Dolandırıcı

BAKMADAN GEÇME!