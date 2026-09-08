225 milyonluk firariye Fransa’da ev hapsi

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Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Fatih A.’nın, kendi geliştirdiğini söylediği algoritma ve uygulamayla ABD borsasında yüksek kazanç vadederek aralarında çok sayıda doktor ve sağlık çalışanının bulunduğu kişilerden yaklaşık 225 milyon lira topladığı iddia edilmişti. Bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldığı evlerin tapuları da işlemlerin daha kolay yürütüleceği gerekçesiyle Fatih A.’nın üzerine geçirilmişti. Mağdurların suç duyurularının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve Fatih A. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Fatih A.’nın yurtdışına çıktığının belirlenmesi üzerine Interpol üzerinden uluslararası yakalama süreci gündeme gelmişti. Firari şüphelinin eşi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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TÜRKİYE’YE İADESİ GÜNDEMDE

Firari şüpheli Fatih A. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fatih A.’nın Fransa’da yakalandığı ve hakkında ev hapsi kararı verildiği öğrenildi. Hürriyet’e konuşan mağdurlardan Prof. Dr. M., “Fatih’in Fransa’da yakalandığı bilgisi bize de ulaştı. Fatih ev hapsindeymiş. Avukatlarımız bu bilgiyi teyit etti. Diğer mağdurlarla da görüştük, iade sürecini bekliyoruz” dedi.

Müşteki avukatı Bahadır Üstüner, Fatih A. hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirterek, “Fransa’da yakalandığını ve ev hapsinde tutulduğu bilgisini teyit ettik. Hukuki prosedürlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye iade edilmesini bekliyoruz” dedi.

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