225 milyonluk dolandırıcılıkta pişkin savunma

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Fransa’da ev hapsinde olduğu ifade edilen Aşık, “Gerçekleştirilen borsa işlemlerinin ve bu işlemler sonucunda maddi kayıpların meydana geldiği doğrudur. Ancak yaşanan kayıpların vurgun veya paraların kişisel menfaat amacıyla alınması şeklinde nitelendirilmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Bu süreçte ben ve ailem de çok ciddi maddi ve manevi zarara uğradık” dedi.

Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapan Fatih Aşık hakkında, borsa ve geliştirdiğini söylediği yazılım üzerinden yüksek kazanç vaadinde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bazı mağdurlar yaklaşık 225 milyon liralık kayıp yaşadıklarını belirterek şikâyetçi oldu. Aşık’ın 1 Temmuz 2026’da Fransa’ya çıktığı tespit edildi ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Daha sonra Fransa’da yakalanan Aşık hakkında ev hapsi kararı verildi ve Türkiye’ye iade süreci başladı. Aşık, 22 Eylül’de yaptığı açıklamayla “vurgun yaptı”, “paraları aldı ve kaçtı” iddialarını reddetti.