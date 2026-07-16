×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

225 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması: Firari öğretim görevlisinin eşi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Dolandırıcılık#Fatih A.
225 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması: Firari öğretim görevlisinin eşi tutuklandı
Salim UZUN/HÜRRİYET
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 17:08

Sağlık camiasını sarsan yaklaşık 225 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıktığı belirlenen Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Fatih A.'nın yazılı açıklamasının ardından, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan eşi F.A. tutuklandı.

Haberin Devamı

Hürriyet'in gündeme taşıdığı, sağlık camiasını sarsan yaklaşık 225 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla ilgili soruşturmada peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıktığı belirlenen Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Fatih A., ilk kez kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Fatih A.'nın açıklamasının ardından soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi F.A., yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandı.

HÜRRİYET ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Hürriyet'in özel haberiyle gündeme gelen olayda, Fatih A.'nın kendi geliştirdiğini öne sürdüğü algoritma ve uygulamayla ABD borsasında yüksek kazanç sağlayacağını söyleyerek başta doktorlar olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanından milyonlarca lira topladığı iddia edilmişti. Bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldığı taşınmazların da işlemleri kolaylaştıracağı gerekçesiyle Fatih A. adına tescil ettirildiği öne sürülmüştü.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatih A. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelinin yurt dışına çıktığının belirlenmesi üzerine Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılması ihtimali de gündeme gelmişti.

225 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması: Firari öğretim görevlisinin eşi tutuklandı

İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Fatih A., WhatsApp aracılığıyla kamuoyuna ilettiği yazılı açıklamada, ailesi olarak ağır bir hukuki süreçten geçtiklerini belirterek, eşi hakkında devam eden yargılamada dosyanın hiçbir baskı altında kalmadan yalnızca hukuk ve dosyadaki deliller çerçevesinde değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

EŞİ TUTUKLANDI

Fatih A.'nın açıklamasının ardından soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi F.A., soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın, Fatih A.'nın yurt dışındaki bağlantıları, para hareketleri, tapu devirleri ve diğer mali işlemler yönünden çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Gözden KaçmasınDoktorlara borsa tokadı iddiasına yanıtDoktorlara borsa tokadı iddiasına yanıtHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınDoktorlara borsa tokadıDoktorlara borsa tokadıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık#Dolandırıcılık#Fatih A.

BAKMADAN GEÇME!