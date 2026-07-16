225 milyon liralık dolandırıcılık soruşturması: Firari öğretim görevlisinin eşi tutuklandı

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Hürriyet'in gündeme taşıdığı, sağlık camiasını sarsan yaklaşık 225 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla ilgili soruşturmada peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıktığı belirlenen Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Fatih A., ilk kez kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Fatih A.'nın açıklamasının ardından soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi F.A., yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandı.

HÜRRİYET ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Hürriyet'in özel haberiyle gündeme gelen olayda, Fatih A.'nın kendi geliştirdiğini öne sürdüğü algoritma ve uygulamayla ABD borsasında yüksek kazanç sağlayacağını söyleyerek başta doktorlar olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanından milyonlarca lira topladığı iddia edilmişti. Bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldığı taşınmazların da işlemleri kolaylaştıracağı gerekçesiyle Fatih A. adına tescil ettirildiği öne sürülmüştü.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatih A. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelinin yurt dışına çıktığının belirlenmesi üzerine Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılması ihtimali de gündeme gelmişti.

İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Fatih A., WhatsApp aracılığıyla kamuoyuna ilettiği yazılı açıklamada, ailesi olarak ağır bir hukuki süreçten geçtiklerini belirterek, eşi hakkında devam eden yargılamada dosyanın hiçbir baskı altında kalmadan yalnızca hukuk ve dosyadaki deliller çerçevesinde değerlendirilmesini beklediklerini ifade etti.

EŞİ TUTUKLANDI

Fatih A.'nın açıklamasının ardından soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi F.A., soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın, Fatih A.'nın yurt dışındaki bağlantıları, para hareketleri, tapu devirleri ve diğer mali işlemler yönünden çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

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