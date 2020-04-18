225 kişilik ekip zamanla yarışıyor

COVID-19’la mücadele kapsamında yürütülen projelerle ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, pandemi öncesinde sağlık alanında son beş yılda 2 bin 960 projeyi yaklaşık 2.3 milyar TL bütçeyle desteklediklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilaç ve aşı geliştirme odaklı tüm altyapı ve araştırma ekiplerini COVID-19 Türkiye Platformu bünyesinde bir araya getirdiğini ifade eden Mandal, şunları söyledi: “Bu ekip içinde 25 farklı üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi ve 8 farklı özel sektör kuruluşu yer alıyor. 116’sı üniversiteden, 62’si kamu Ar-Ge biriminden ve 47’si özel sektörden olmak üzere toplam 225 araştırmacı bu platform altında çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüsle etkin mücadeleyi mümkün kılma potansiyeline sahip her türlü yöntem deneniyor.

7 AŞI, 8 İLAÇ PROJESİ

COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında 7 farklı aşı projesi ile hem kimyasal hem de biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 8 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Tüm platform ekibinin koordinasyonu TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknolojisi Enstitüsü tarafından sağlanıyor.

TÜBİTAK süreçleri açısından içinde bu kadar büyük çaplı bir proje ekibi bir araya getirilerek COVID-19 ile mücadeleye yönelik 15 proje, dünyada eşine az rastlanır bir şekilde sadece 10 gün içinde yazıldı. COVID-19 ile mücadele içerisinde zamana karşı yarış içerisindeyiz. İlaç projelerinin 9 aydan önce sonuçlanması mümkün. Aşı ve nötralizan antikor projelerinin ise 9-12 aylık bir periyotta klinik safhaya geçmesini bekliyoruz.”

VİRÜSÜN AĞIRLIĞI ÖLÇÜLECEK

TÜBİTAK Başkanı Mandal, çalışmalar kapsamında geliştirilen bir cihazla virüsün ağırlığının ölçüleceğini söyledi: “Bu projede geliştirilen ölçüm cihazında tek bir virüsün bile ağırlığını ölçebilecek hassasiyete sahip bir nanomekanik algılayıcı kullanılacak. Proje kapsamında çok ufak bir numuneden çok kısa bir analiz zamanıyla (yaklaşık 30 dakika) hızlıca tespit için nanomekanik tartılma yöntemine dayanan bir prototipinin geliştirilmesi hedefleniyor.”