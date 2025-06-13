224 çocuk sokaktan kurtarıldı

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Vali Hüseyin Aksoy, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde çocuk işçilere dikkat çekmek amacıyla 1.5 yıldır süren projenin uygulama sonuçlarını paylaştı. Kasım 2023 - Haziran 2025 tarihleri arasında 3 bin 554 kez uygulama yapıldığını açıklayan Aksoy, 224 çocuğun dilendirildiğinin tespit edildiğini ve sokaktan kurtardığını, okul çağında olan 139’unun da eğitime kazandırıldığını ifade etti.

İKİNCİDE CEZA

Çocukların dilendirilip çalıştırmanın kabul edilemeyeceğini belirten Aksoy, “Genelge yayınlayarak çocukların çalıştırılması ve dilendirilmesini yasakladık. Tespit ettiğimizde ilk olarak aileye uyarıda bulunup, çocuğu teslim ediyoruz. İkincide aileye idari para cezası uyguluyoruz ve hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

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Vali Aksoy, 24 aile hakkında da idari para cezası uygulanıp, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.