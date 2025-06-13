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224 çocuk sokaktan kurtarıldı

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#Hüseyin Aksoy#Eskişehir#Dilenen Çocuklar
224 çocuk sokaktan kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 07:00

ESKİŞEHİR Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatıyla 2023 yılının Ekim ayında kentte dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesi yasaklandı. Dilenen çocukların sokaklardan kurtarılıp okullarına devam etmesi amacıyla da ‘Sokakta Çalıştırılan, Dilendirilen ve Dış Çevrenin Olumsuzluklarına Maruz Kalan Çocukların Korunması’ projesi hazırlandı.

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Vali Hüseyin Aksoy, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde çocuk işçilere dikkat çekmek amacıyla 1.5 yıldır süren projenin uygulama sonuçlarını paylaştı. Kasım 2023 - Haziran 2025 tarihleri arasında 3 bin 554 kez uygulama yapıldığını açıklayan Aksoy, 224 çocuğun dilendirildiğinin tespit edildiğini ve sokaktan kurtardığını, okul çağında olan 139’unun da eğitime kazandırıldığını ifade etti.

224 çocuk sokaktan kurtarıldı

İKİNCİDE CEZA

Çocukların dilendirilip çalıştırmanın kabul edilemeyeceğini belirten Aksoy, “Genelge yayınlayarak çocukların çalıştırılması ve dilendirilmesini yasakladık. Tespit ettiğimizde ilk olarak aileye uyarıda bulunup, çocuğu teslim ediyoruz. İkincide aileye idari para cezası uyguluyoruz ve hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.

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Vali Aksoy, 24 aile hakkında da idari para cezası uygulanıp, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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#Hüseyin Aksoy#Eskişehir#Dilenen Çocuklar

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