22 yÄ±llÄ±k iÅŸkence Sabaha kadar korku ve Ã§aresizlik iÃ§inde bekledim

H.B. ile 1998 yÄ±lÄ±nda, dÃ¼nyaevine girenÂ Hatice B. evliliÄŸinin ilk yÄ±llarÄ±ndan bu yana ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼yor. YaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l sonra daha fazla ÅŸiddete maruz kalmak istemeyen Hatice B., boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ± ve Ä°stanbul'da yaÅŸarken Hatay'Ä±n DÃ¶rtyol ilÃ§esindeki baba evine taÅŸÄ±ndÄ±. BoÅŸanma davasÄ±nÄ± ailelerin araya girmesi Ã¼zerine geri Ã§eken Hatice B., ÅŸiddet ve tehditlerin devam etmesi Ã¼zerineÂ 2019 yÄ±lÄ±nda,Â H.B.'den ÅŸikayetÃ§i oldu. H.B.'ninÂ 3 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ± aldÄ±ktan sonra 10 gÃ¼n Silivri Cezaevi'nde yatÄ±p ÅŸartlÄ± tahliyeyle salÄ±verildiÄŸini anlatan Hatice B., o dÃ¶nem aÃ§tÄ±ÄŸÄ± boÅŸanma davasÄ±nÄ± da yine akrabalarÄ±nÄ±n araya girmesi nedeniyle geri Ã§ektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

'BOÄžAZIMI SIKTI, YERE YATIRIP ÃœZERÄ°ME BASTIRDI'

EÅŸinin o dÃ¶nemde bir daha ÅŸiddet gÃ¶stermeyeceÄŸi iÃ§in yemin ettiÄŸini ve daha sonra Hatay'Ä±n DÃ¶rtyol ilÃ§esindeki YeÅŸilkÃ¶y Mahallesi'ne yerleÅŸtiklerini belirten Hatice B., ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"En son kocamÄ±n kÄ±z kardeÅŸleriyle eskiden beri sÃ¼re gelen bir husumet nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±k. KÄ±zÄ±mÄ± kocasÄ±yla beraber darbetmiÅŸlerdi. 28 Temmuz 2020 gecesi saat 22:00 sÄ±ralarÄ±nda kocam H.B.Â ile bu konuda aramÄ±zda bir tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. Bana sesimi kesmemi kesmezsem kendisinin keseceÄŸini sÃ¶yledi. Ben de susmayacaÄŸÄ±mÄ± kÄ±zÄ±mÄ± korumasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyince Ã¶nce boÄŸazÄ±mÄ± sÄ±ktÄ±. ArdÄ±ndan yere yatÄ±rÄ±p Ã¼zerime bastÄ±rdÄ±. Nefessiz kaldÄ±m. BayÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m. Bu arada kÄ±zÄ±m GÃ¼llÃ¼ B.Â odaya gelmiÅŸ. MÃ¼dahale etmek isteyince onu da saÃ§Ä±ndan sÃ¼rÃ¼kleyip duvara vurmuÅŸ. Sabah ayÄ±ldÄ±m, beni yataÄŸa yatÄ±rdÄ±lar. KÄ±zÄ±m ile birlikte sonra hastaneye gittik. Banyoda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ sÃ¶yledim. Doktor inanmadÄ±. Polisleri Ã§aÄŸÄ±rdÄ± ben de gerÃ§eÄŸi anlattÄ±m, ÅŸikayetÃ§i oldum. EÅŸimden korkuyorum. Kendimden Ã§ok Ã§ocuklarÄ±ma zarar vermesinden endiÅŸe ediyorum. Bu ÅŸiddet 22 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rÃ¼yor. Bayramdan sonra boÅŸanma davasÄ±nÄ± aÃ§acaÄŸÄ±m."Â 'BIÃ‡AKLA SAATLERCE DOLAÅžTI'

GÃ¼llÃ¼ B.Â (19)Â ise olay gecesi arkadaÅŸlarÄ±yla evin dÄ±ÅŸÄ±nda oturduklarÄ±nÄ±, ilerleyen bir saatte eve geldiÄŸinde ise iÃ§eriden babasÄ±nÄ±n baÄŸÄ±rtÄ±larÄ±nÄ± duyduÄŸunu belirterek, "Ä°Ã§eri girdiÄŸimde annem yerde yatÄ±yor, babam ise baÄŸÄ±rÄ±yordu. Her zamanki gibi kavga ettiklerini anladÄ±m. Fakat bu defa annem sessizdi. YanÄ±na gittim baygÄ±ndÄ±. Buz getirip baÅŸÄ±na koymak istedim, babam beni de savurup duvara Ã§arptÄ±. KapÄ±yÄ± kapattÄ± ve elinde bir bÄ±Ã§akla evin iÃ§inde saatlerce dolaÅŸtÄ±. Sabaha karÅŸÄ± ancak annemi alÄ±p hastaneye gidebildim. Sabaha kadar korku ve Ã§aresizlik iÃ§inde bekledim" dedi. Â Â Â

Evin en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu BeÅŸir B.Â (21) ise olayÄ± kardeÅŸinden Ã¶ÄŸrendikten sonra iÅŸ aramak iÃ§in gittiÄŸi Ä°stanbul'dan acilen DÃ¶rtyol'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydederek "Annemi ve kardeÅŸlerimi babamÄ±n ÅŸiddetinden korumak iÃ§in acilen DÃ¶rtyol'a dÃ¶ndÃ¼m. DÃ¼zenli bir iÅŸ bulduÄŸum anda kardeÅŸlerime ve anneme kendim bakacaÄŸÄ±m" diye konuÅŸtu.Â

OlayÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ktan sonra kendisini Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yardÄ±m etmek iÃ§in aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten BeÅŸir B.Â babasÄ±nÄ±n kesinlikle uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, bir daha annesi ve kardeÅŸlerine ÅŸiddet uygulamasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesini istediÄŸini belirtti. Â

KORUMA ALTINA ALINDI

Ã–te yandan, Hatice B.Â hastanedeki tedavisinin ardÄ±ndan koruma altÄ±na alÄ±nÄ±rken, ÅŸikayeti Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan H.B.'nin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±, alacaÄŸÄ± ceza Ã¼zerine Ã¶nceki cezasÄ±nÄ±n infaz edilebileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

