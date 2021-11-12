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22 yıl önceki depremde yakınları kaybedenlerin acıları tazelendi

#Deprem#Düzce#Mustafa Çillioğlu
22 yıl önceki depremde yakınları kaybedenlerin acıları tazelendi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yakınlarını kaybedenler Deprem Şehitliği'ne gelerek dua etti. Depremde 5 çocuğunu kaybeden Mustafa Çillioğlu (65), "İnsanın geçmişini unutması, çocuklarını unutması mümkün değil. Çocuklarımın en küçüğü 1 yaşındaydı, en büyüğü 19 yaşındaydı" dedi.

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Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999'da saat 18.57'de 30 saniye süren 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişinin yaşamını yitirdiği depremin 22'nci yıl dönümünde depremde yakınlarını kaybedenler Kaynaşlı ilçesindeki Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Depremzedeler, yakınlarına dua edip onları andı. Yakınlarını kaybeden depremzedeler acılarının 22 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

22 yıl önceki depremde yakınları kaybedenlerin acıları tazelendi

Depremde 5 çocuğunu ve 10'dan fazla yakınını kaybeden Mustafa Çillioğlu, "İnsanın geçmişini unutması, çocuklarını unutması mümkün değil. Çocuklarımın en küçüğü 1 yaşındaydı, en büyüğü 19 yaşındaydı. Elbette ki sıkıntılı günler geçirdik. Ama Allah'tan sabır diledik. Ondan geldik ona gideceğiz. Çocuklarımız orada bizi bekliyor. Biz de inşallah onların gideceği yeri hak ederek bu dünyamızı mamur ederiz. Çocuklarımızla beraber olur, ellerini tutup onları gittiği yere gitmektir bütün arzumuz. 5 çocuğum vefat etti, 1 oğlum 1 kızım onlar sağlar. Onlar evde değildi, dışarıdaydılar. Eşim kurtuldu. Ben yurt dışındaydım. Eşim evdeydi. TIR'cılık yapıyordum. Orada aldım haberi. Hemen aynı gün dönemedik. 2 gün sonra gelebildik. Bu durumla karşılaştık. Allah kimseye bu tür acılar yaşatmasın" dedi.

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#Deprem#Düzce#Mustafa Çillioğlu

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