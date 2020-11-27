MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri22 yaşındaydı... Koronavirüsten hayatını kaybetti
GeriGündem 22 yaşındaydı... Koronavirüsten hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

22 yaşındaydı... Koronavirüsten hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
22 yaşındaydı... Koronavirüsten hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Kütahya'da özel hastanede çalışan erkek hemşire Hasan Baştuğ (22), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Ailesiyle birlikte Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde yaşayan ve Kütahya Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kütahya'da özel hastanede erkek hemşire olarak çalışmaya başlayan Hasan Baştuğ'un, bir süre önce görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Baştuğ'un köyde yaşayan annesi, babası, babaannesi ve dedesinin de yapılan testleri pozitif çıkınca anne ve babası evlerinde karantinaya alınırken, babaannesi ve dedesi Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Birkaç gün sonra durumu ağırlaşan Baştuğ, çalıştığı hastanenin Afyonkarahisar'daki şubesine sevk edildi. Baştuğ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baştuğ'un cenazesinin yarın Afyonkarahisar'dan getirilerek Aydıncık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle