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22 yaşındaki Utku, ormanda ölü bulundu

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#İzmir#Bornova#Orman
22 yaşındaki Utku, ormanda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 17:20

İzmir'in Bornova ilçesinde, Süleyman Utku Özcan'ın (22) ormanda cansız bedeni bulundu. Vücudunda kesici, delici veya ateşli silah yaralanmasına bağlı ize rastlanılmayan Özcan'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.

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Olay, Ankara Caddesi’nde yer alan alışveriş merkezinin yanındaki ormanda meydana geldi. Bölgeden geçenler, yanında sırt çantası bulunan kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda kesici, delici veya ateşli silah yaralanmasına bağlı ize rastlanılmayan Süleyman Utku Özcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özcan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

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#İzmir#Bornova#Orman

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