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22 yaşındaki Neriban, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Neriban Özban
22 yaşındaki Neriban, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 15:24

Samsun'un Atakum ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Kazada 22 yaşındaki Neriban Özban (22) hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Neriban Özban’ın kontrolündeki motosiklet ile H.D.’nin (25) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

22 yaşındaki Neriban, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Neriban Özban, burada hayatını kaybederken, H.D.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

22 yaşındaki Neriban, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Neriban Özban

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