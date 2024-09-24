×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

22 yaşındaki gencin feci ölümü! Kız kardeşi sinir krizi geçirip bayıldı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Kaza#Trafik Kazası
22 yaşındaki gencin feci ölümü Kız kardeşi sinir krizi geçirip bayıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 13:25

Antalya'nın Kepez ilçesinde, motosikletiyle bariyere çarpıp, yaklaşık 15 metre sürüklenen Mehmetşah Işık (22), hayatını kaybetti. Mehmetşah Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi görmek için içeriye giren Işık'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirileceği esnada kardeşleri, sinir krizi geçirdi.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Mehmetşah Işık, virajda motosikletinin hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı.

22 yaşındaki gencin feci ölümü Kız kardeşi sinir krizi geçirip bayıldı

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Işık, yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mehmetşah Işık, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

22 yaşındaki gencin feci ölümü Kız kardeşi sinir krizi geçirip bayıldı

Işık, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsisinin ardından Işık'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Haberin Devamı

22 yaşındaki gencin feci ölümü Kız kardeşi sinir krizi geçirip bayıldı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mehmetşah Işık'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi görmek için içeriye giren Işık'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirileceği esnada kardeşleri, sinir krizi geçirdi. Kız kardeşlerden biri yakını tarafından kucakta morgdan çıkartılırken, diğeri yere yığıldı. Cenaze defnedilmek üzere Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'ne götürüldü.

22 yaşındaki gencin feci ölümü Kız kardeşi sinir krizi geçirip bayıldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!