×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

22 yaşındaki genç, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Av Tüfeği#Soruşturma
22 yaşındaki genç, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2025 04:46

 Adıyaman’da bir genç av tüfeği ile sokak ortasında vurulmuş halde bulundu.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-4 Konteyner Kent girişi yakınlarında 22 yaşında olduğu öğrenilen Murat Köroğlu isimli genç sokak ortasında kanlar içerisinde vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Köroğlu, kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Köroğlu, kaldırıldı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Murat Köroğlu’nun cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaşanılan acı olay sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde bulunan bir adet av tüfeğine ve bu av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen bir adet boş kartuşa el koyarak muhafaza altına aldı.

Haberin Devamı

Silah ve kartuş incelenmek üzere jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Av Tüfeği#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!