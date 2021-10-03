22 Suriyeli dönüş yolunda

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Burcu PURTUL UÇAR-Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama töreni düzenlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyelilerin, Halep, Şam, İdlip ve Afrin’e geçeceği öğrenildi. Uğurlama töreninde konuşan Başkan Bozkurt, “Tabii her konuğun bir de gidiş süreci vardır. Zira insan en çok evinde, vatanında rahat eder. Biz de bu anlamda vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmak için uzun süredir çeşitli kampanyalar yapıyoruz” dedi.

‘İNŞALLAH HER ŞEY GÜZEL OLUR’

Eşi ve 3 çocuğuyla geri dönen Süleyman Cemmuki de, “Savaştan kaçıp 8 sene önce Türkiye’ye geldik. Benim annem ve babam artık çok yaşlandılar ve çok rahatsızlar. Onlara bakmak için Afrin’e gidiyorum” diye konuştu. Nayla Kürdi de (34), “Annem ve kız kardeşim orada. Onların yanına gidiyorum. Zaten hepimiz bir gün ülkemize döneceğiz” ifadelerini kullandı.