22 Suriyeli dönüş yolunda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kolombiya Cali Kartelinden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıKolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotası#Uyuşturucu Operasyonu
Barcelonayı yıkan Luis Suarezden Ronald Koemana telefon göndermesiBarcelona'yı yıkan Luis Suarez'den Ronald Koeman'a "telefon" göndermesi!#Luis Suarez
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
COVID-19’un ilacı bulundu muCOVID-19’un ilacı bulundu mu#Molnupiravir
Fazla söze gerek yok Bu haritalar her şeyi anlatıyorFazla söze gerek yok! Bu haritalar her şeyi anlatıyor#Suriye
Kamu ihale yasasında sona gelindiKamu ihale yasasında sona gelindi#Kamu İhale Yasası
Bu köprü dünya için bir sembol Adı Troya olmalıBu köprü dünya için bir sembol! Adı Troya olmalı#1915 Çanakkale Köprüsü
Atatürkün kıvırcık keçisi... Sanatın bir neferi ve idealistiyimAtatürk'ün 'kıvırcık keçisi'... 'Sanatın bir neferi ve idealistiyim'#Devrim Erbil
İstanbul’daki stüdyosunu kapattı Temelli gidiyorlar...İstanbul’daki stüdyosunu kapattı! Temelli gidiyorlar...#Gülşen
İbrahim Tatlıses beş konserden servet kazanacakİbrahim Tatlıses beş konserden servet kazanacak!#İbrahim Tatlıses
Ara Beni şarkısıyla hafızalara kazındılar... Oya-Bora şimdi ne yapıyor'Ara Beni' şarkısıyla hafızalara kazındılar... Oya-Bora şimdi ne yapıyor?#Oya Küçümen
Altun, Erdoğanın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve ekledi: Devamı yarınAltun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve ekledi: Devamı yarın#Recep Tayyip Erdoğan
Beşiktaş, Sivassporu yenip 2 hafta sonra galip geldiBeşiktaş, Sivasspor'u yenip 2 hafta sonra galip geldi#Süper Lig
Hamsikin orta sahadan attığı gol iptal edildi Hakem atışı kuralı...Hamsik'in orta sahadan attığı gol iptal edildi! Hakem atışı kuralı...#Trabzonspor
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu olduİşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu#İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı
HABERLERGündem Haberleri

22 Suriyeli dönüş yolunda

#Esenyurt Belediyesi#Gönüllü Geri Dönüş Projesi#Suriyeli
22 Suriyeli dönüş yolunda

İstanbul Esenyurt Belediyesi, Gönüllü Geri Dönüş Projesi kapsamında ülkesine geri dönmek için başvuru yapan 11’i çocuk 22 Suriyeli’yi ‘Dönüş Konvoyu’ ile ülkesine gönderdi.

Haberin Devamı

Burcu PURTUL UÇAR-Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için uğurlama töreni düzenlendi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından uğurlanan Suriyelilerin, Halep, Şam, İdlip ve Afrin’e geçeceği öğrenildi. Uğurlama töreninde konuşan Başkan Bozkurt, “Tabii her konuğun bir de gidiş süreci vardır. Zira insan en çok evinde, vatanında rahat eder. Biz de bu anlamda vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmak için uzun süredir çeşitli kampanyalar yapıyoruz” dedi.

‘İNŞALLAH HER ŞEY GÜZEL OLUR’

Eşi ve 3 çocuğuyla geri dönen Süleyman Cemmuki de, “Savaştan kaçıp 8 sene önce Türkiye’ye geldik. Benim annem ve babam artık çok yaşlandılar ve çok rahatsızlar. Onlara bakmak için Afrin’e gidiyorum” diye konuştu. Nayla Kürdi de (34), “Annem ve kız kardeşim orada. Onların yanına gidiyorum. Zaten hepimiz bir gün ülkemize döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt Belediyesi#Gönüllü Geri Dönüş Projesi#Suriyeli