22 Şubat 2020 Sayısal Loto sonuçları ilan edildi... 1299. hafta canlı Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Sayısal Loto 22 Şubat çekiliş sonuçları cumartesi akşamı belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) noter huzurunda gerçekleşen canlı Sayısal Loto çekilişini resmi internet sitesinden takip edenlerin gözü bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralara çevrildi. MPİ, Sayısal Loto çekilişinde 6 şanslı rakamı kamuoyuna duyurdu. Büyük ikramiyenin yanı sıra 5 ve 4 bilen ikramiyeler de Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 22 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
Çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto'da heyecan sona erdi. 1299'uncu hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto sonuçları MPİ'nin resmi internet sitesinden erişime açıldı. Düzenlenen çekiliş sonrası, çarşamba günü 1. devrini gerçekleştiren Sayısal Loto 22 Şubat sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, Sayısal Loto ikramiye sonuç sorgulama sayfası ve Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar...
22 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 22 Şubat sonuçları saat 21:15'te başlayan canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Noter huzurunda çekiliş heyeti tarafından gerçekleşen çekiliş sonrası belli olan rakamlar şunlar oldu;
SAYISAL LOTO'DA 1 MİLYON TL DEVRETMİŞTİ
Sayısal Loto oyununun 1298'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 254 bin 111 lira 88 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 6 bin 602 lira 45'er, 4 bilen 4 bin 391 kişi 86 lira 40'ar ve 3 bilen 80 bin 971 kişi de 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
MPİ'DAN SAYISAL LOTO BİLETLERİ İÇİN DUYURU
1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.
2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.
3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.
Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;
- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.
- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.
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