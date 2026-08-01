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22 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 253 şüpheli yakalandı

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#Nitelikli Dolandırıcılık#Polis Operasyonu#52 Milyar TL
22 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 253 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 15:11

İçişleri Bakanlığı: 22 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 52 milyar TL işlem hacmi bulunan 253 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı, 22 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 253 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde, 52 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

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#Nitelikli Dolandırıcılık#Polis Operasyonu#52 Milyar TL

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