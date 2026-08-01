22 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonu: 253 şüpheli yakalandı

DHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 15:11
İçişleri Bakanlığı: 22 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 52 milyar TL işlem hacmi bulunan 253 şüpheli yakalandı.
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İçişleri Bakanlığı, 22 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 253 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde, 52 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
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