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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 15.09.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

22 ilde 'garantili bahis kuponu' dolandırıcılığı operasyonu

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22 ilde 'garantili bahis kuponu' dolandırıcılığı operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle 'garantili bahis kuponu' adı altında dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine Antalya merkezli 22 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, 95 kişinin yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

Sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle 'garantili bahis kuponu' adı altında dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah saatlerinde Antalya merkezli 22 ilde operasyon düzenledi. 51 şüpheli gözaltına alınırken, ifadesi alınan 27 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 24 şüphelinin sorgusu sürerken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 85 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen para ile materyaller Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, dolandırılan kişi sayısının yaklaşık 95 olduğunu kaydetti.

'KUPONUNUZ TUTTU'

Şüphelilerin önce sosyal medyadan iletişim kurduğu, ardından telefonla aradığı kişileri yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı bahis kuponu oynatmaya ikna ettiği belirtildi. Şüphelilerin ardından 'Kuponunuz tuttu. Parayı size ödemek için yurt dışında vergi ödenmesi gerekiyor' diyerek bir miktar daha para aldığı kaydedildi. Şüphelilerin bu yöntemle 2 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

22 ilde garantili bahis kuponu dolandırıcılığı operasyonu

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