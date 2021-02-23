22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen aralarında kamudan ihraç edilen kişilerin de olduğu 57 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli 22 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 50 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin Gaziantep'e getirileceği bildirildi.

MARDİN MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Mardin merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i ihraç edilen albay, 2'si astsubay olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aranma yöntemi ile örgütsel irtibatları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Mardin merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1'i ihraç edilen albay, 2'si astsubay olmak üzere 6 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.