22 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtına alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar beklenen Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, kuvvetli yağış beklenen Giresun, Ordu ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

ÜLKE GENELİNDE SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE İNECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın itibarıyla yurdun doğu kesimlerine hareket edeceğini belirten Macit, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışların, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzurum ve Ardahan'da yerel kuvvetli olacağını söyledi.

Yarın Marmara'nın güneyi, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak'ta rüzgarın kuvvetli olacağını bildiren Macit, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Salı günü yurdun kuzey kesimlerinde hafif yağış geçişi yaşanacağını ifade eden Macit, "Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak etkili olacak. Yağışlar çarşambadan itibaren sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam edecek. Yurdun diğer bölgeleri için yağış beklentimiz yok." diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının azalacağına dikkati çeken Macit, sıcaklığın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına düşeceğini belirtti.

Macit, 3 büyükşehir için yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirerek, "Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. İzmir'de ise sıcak hava devam edecek. Sıcaklık İzmir'de 36-37 derece olacak." dedi.