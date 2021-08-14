22 il ‘düşük riskli’

Kentte ilk doz aşılanma oranının yüzde 75’in üzerine çıktığını aktaran Koca, “Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22’ye yükseldi” dedi.

18 YAŞTA YÜZDE 70 GEÇİLDİ

Aşılama programının başarıyla sürdüğünü kaydeden Koca, bir başka paylaşımında da şunları ifade etti: “18 yaş ve üstü nüfusta, en az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70’i geçti. Aşılama programımızı başarıyla sürdürüyoruz.

AİLE HEKİMLERİNE TEŞEKKÜR

Bir yandan yoğun aşı yapan, diğer yandan kronik hastalarımızı başarıyla takip eden aile hekimlerimizi ve aile sağlığı çalışanlarımızı tebrik ederim. Aile hekimlerimizi pozitif performansla desteklemeye devam edeceğiz.”

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