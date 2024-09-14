22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Seçkin, yoğun bakımda 22 gün sonra hayatını kaybetti. Seçkin’in, kazanın ardından sigorta girişi yapılana kadar bekletildiği, sigortası yapıldıktan sonra ambulans çağrılıp hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Seçkin’in sigorta girişinin e-Devlet kayıtlarında da kaza tarihi olan 19 Ağustos’ta yapıldığı görüldü. Kayıtlarda, Seçkin’in 2 yıllık periyotlarla sigorta çıkışı yapıldığı, en son sigorta çıkışının ise geçen mart ayında yapıldığı görüldü.

KORKUNÇ İDDİA ARAŞTIRILSIN

Seçkin’in ağabeyi Halil İbrahim Seçkin (29), kardeşinin sigorta girişinin iş kazası meydana geldikten hemen sonra yapıldığını ileri sürerek, “Düşme sonrasında patronun muhasebeciyi araması, muhasebecinin herhangi bir bilgisayara ulaşması, bu bilgisayarda kayıtlarını girmesi bunlar çok büyük zaman kayıpları. Sigorta ile uğraşmak yerine önce ambulans aransaydı belki kardeşim şimdi hayattaydı. Öldürmeye teşebbüse kadar gidiyor bu durum. Sorumlular suçlu ve cezalarını çekmelerini istiyoruz. Kardeşim düştü mü düşmedi mi bunlar meçhul; kamera kaydı yok. Kamerasız çalışmaları zaten ayrı bir sorumsuzluk, o merdivenlerin korkuluksuz olması ayrı bir güvenlik eksikliği. Bekletilmesi ayrı bir olay. Size 8 yıl hizmet etmiş bir insana bu yapılmamalıydı” dedi.

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İşyeri yetkilisi daha önce yaptığı açıklamada olayın merdivenden düşme şeklinde gerçekleştiğini, İsmail Can Seçkin’in hastaneye kaldırılmasında da bir gecikme yaşanmadığını ileri sürdü.