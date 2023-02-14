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22 dokunulmazlık dosyası Meclis'e gönderildi

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#ANKARA#TBMM#Dokunulmazlık Dosyası
22 dokunulmazlık dosyası Meclise gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 16:29

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

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22 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan 26 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM'ye ulaştı. Fezlekeler, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

Komisyona gelen dosyalar arasında; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, Yenilikçi Partisi ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, HDP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a ait dosyalar bulunuyor.

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Gelen fezlekeler arasında; HDP'li Pervin Buldan, Pero Dundar, Hasan Özgüneş ve Alican Önlü'ye ait 2 dosya bulunuyor.

 

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#ANKARA#TBMM#Dokunulmazlık Dosyası

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