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Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.05.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

22 adrese baskın yapıldı! Merdiven altına gizlenen de vardı, uyuyor numarası yapan da...

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Adana'da polis tam kapanma sürecinde kuralları ihlal ederek bazı adreslerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. 22 adrese baskın yapıldı, 277 kişiye 783 bin 874 TL ceza kesildi. Baskınlar sırasında ilginç anlar yaşandı. Baskın yapılan bir adreste polisi gören bazı kişilerin merdiven altında saklandıkları ve gizli geçitten kaçmaya çalıştıkları görüldü. Aynı adreste bir kişinin de uyuyor numarası yapması dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen tam kapanmayla birlikte bazı adreslerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kumarhaneye çevrilen ev ve kapalı olması gerekirken kıraathanelerin de aralarında bulunduğu 22 adrese operasyon düzenledi.

Polisin baskın yaptığı adreslerde suçüstü yapılan 277 kişiye kumar oynamak ve pandemi kurallarını ihlal etmekten 783 bin 874 lira ceza uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda pul, poker masası, oyun kağıtları ve 14 bin 470 lira paraya el koyuldu. Ayrıca 22 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

22 adrese baskın yapıldı Merdiven altına gizlenen de vardı, uyuyor numarası yapan da...

MERDİVEN ALTINDA GİZLENİP, UYUYOR NUMARASI YAPTI

Baskında bir iş yerinin kapısını koçbaşıyla kırarak giren ekipler, içerideki bazı kişilerin merdiven altında saklandıklarını ve gizli geçitten kaçmaya çalıştıklarını belirledi. Aynı adreste bir kişinin uyuyor numarası yaptığı görüldü.

22 adrese baskın yapıldı Merdiven altına gizlenen de vardı, uyuyor numarası yapan da...

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