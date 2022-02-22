22.02.22 tarihi ile birlikte gündeme geldi… Palindrom sayı nedir?

Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle ve sözcüklere verile isimdir. Aynı şekilde yazılışları tersten de aynı olan rakam ve sayılar için de bu terim kullanılır.
Palindrom Sayılar
101
111
121
212
323
6336
54245
623326
7895987
42699624
536754457635
98765432100123456789
98778855231222213255887789
Palindrom Kelimeler
Aba
Ada
Ağa
Ala
Âmâ
Amma
Ana
Ara
Âsâ
Ata
Aya
Âzâ
Ebe
Ece
Efe
Ege
Elle
Emme
Isı
İki
İri
İyi
Kabak
Kaçak
Kak
Kapak
Kavak
Kayak
Kazak
Kek
Kelek
Kepek
Kıllık
Kılık
Kırık
Kısık
Kıtık
Kok
Kök
Kulluk
Küçük
Kütük
Küllük
Lâl
Makam
Mamam
Milim
Mum
Nacican
Nalan
Nazan
Neden
Niçin
Oto
Radar
Ses
Sis
Sos
Sus
Süs
Talat
Tat
Teğet
Ulu
Ütü
Velev
Verev
Yapay
Yatay
Yay