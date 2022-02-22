22.02.22 tarihi ile birlikte gündeme geldi… Palindrom sayı nedir?

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Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle ve sözcüklere verile isimdir. Aynı şekilde yazılışları tersten de aynı olan rakam ve sayılar için de bu terim kullanılır.

Palindrom Sayılar

101

111

121

212

323

6336

54245

623326

7895987

42699624

536754457635

98765432100123456789

98778855231222213255887789

Palindrom Kelimeler

Aba

Ada

Ağa

Ala

Âmâ

Amma

Ana

Ara

Âsâ

Ata

Aya

Âzâ

Ebe

Ece

Efe

Ege

Elle

Emme

Isı

İki

İri

İyi

Kabak

Kaçak

Kak

Kapak

Kavak

Kayak

Kazak

Kek

Kelek

Kepek

Kıllık

Kılık

Kırık

Kısık

Kıtık

Kok

Kök

Kulluk

Küçük

Kütük

Küllük

Lâl

Makam

Mamam

Milim

Mum

Nacican

Nalan

Nazan

Neden

Niçin

Oto

Radar

Ses

Sis

Sos

Sus

Süs

Talat

Tat

Teğet

Ulu

Ütü

Velev

Verev

Yapay

Yatay

Yay