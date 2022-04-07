218 No’lu dairede ne oldu

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre olay 30 Ekim günü saat 18.00 sıralarında yaşandı. Dosyaya giren belgelere göre, anılan gün saat 11.00’de, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı’nın narkotik biriminde görevli uzman çavuş Mert Koç (28), mesai arkadaşları ile kahvaltıya gitti. 5 kişi öğleden sonra evlerine döndü. Koç ile 5 yıldır tanıştığı Jandarma Uzman Çavuş arkadaşı A.E. (30), Koç’un tek başına yaşadığı rezidanstaki dairesine gitti. A.E. ifadesinde, Koç’un alkol aldığını belirtti.

KANINDA ALKOLE RASTLANMADI

A.E., Koç’un alkol aldığı esnada keyifli olduğunu, hiçbir anormallik görmediğini söyledi. A.E. ifadesinde “Bir anda Mert ‘Böyle dünyanın a... a... k....’ dedi ve aniden silahla dolduruş yaptı kafasına sıktı” dedi. Koç’un ölümü sonrası hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda Koç’un kanında alkole rastlanmadığı yazarken, bir başka raporda ise Koç’un vücudunda, yeşil reçete ile satılan ve halüsinasyona yol açan ilaç etken maddesi bulunduğu belirtildi. Ayrıca A.E. ifadesinde o gün Koç ile evde tek başına olduklarını söylerken, yan dairede oturan G.S. (25) ifadesinde, olay günü saat 16.00-16.30 sıralarında Koç’un yaşadığı dairede bir kadın ile bir erkeğin yüksek sesle tartıştığını anlattı.

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‘İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ’

Mert Koç’un kız arkadaşı C.A. (27) ise Hürriyet’e “Mert kesinlikle intihar edecek biri değildi. Hatta, olaydan bir-iki gün önce benimle evlenmek istediğini söyledi” dedi. Çelişkili ifadeler olduğunu söyleyen avukat Cesim Parlak “Telefon baz istasyon kayıtları ile arama kayıtlarını talep ettik” dedi.