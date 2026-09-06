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215 suç kayıtlı hükümlüye canlı yayında polis baskını: 'Kapı çalıyor açma Hürrem'

Güncelleme Tarihi:

#Hürrem#Gülüstana Kurt#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 10:45

Hakkında kesinleşmiş 64 yıl hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunan Gülüstan Kurt , Esenler'de sanal medyadan canlı yayın yaptığı sırada polisin kapıya dayanmasıyla yakalandı. Takipçilerinin yayında "Hürrem'in kapısı çalıyor, açma" uyarılarına rağmen kapıyı açıp polisle karşılaşan firari kadın, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 31 Temmuz Cuma günü Esenler Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Devriye Ekipleri Amirliği polisleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Gülüstan Kurt'un çeşitli mahkemelerce hakkında verilen ve kesinleşen toplam 64 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

215 suç kayıtlı hükümlüye canlı yayında polis baskını: Kapı çalıyor açma Hürrem

'HÜRREM'İN KAPISI ÇALIYOR; AÇMA HÜRREM'

Polis ekipleri, Gülüstan Kurt'un bulunduğu evi tespit ederek takibe aldı. Kurt'un sanal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada harekete geçen ekipler, eve baskın düzenledi. Canlı yayını devam eden kadın çalan kapıya doğru ilerleyerek "Kim o" diye seslendi. Bu sırada canlı yayına katılanlardan biri "Hürrem'in kapısı çalıyor açma Hürrem" diyerek Gülüstan Kurt'u uyardı. Kapı yuvasından dışarı bakan Kurt'un yaşadığı şaşkınlık canlı yayına yansıdı.

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215 suç kayıtlı hükümlüye canlı yayında polis baskını: Kapı çalıyor açma Hürrem

CANLI YAYINDA EVE BASKIN

Kapıyı açmasının ardından kadının evine polis baskın yaptı. Polislerin eve girdiği ve kadını yakaladığı anlar canlı yayına yansıdı. Bu sırada canlı yayına katılanlardan bir diğeri ise, "Gitti Hürrem. Yediler Hürrem'in başını. Aldılar onu" diyerek duruma tepki gösterdi. Bu sırada Gülüstan Kurt'un telefonu yere düştü. Telefonunu yerden alan ve canlı yayını kapatan Gülüstan Kurt emniyete götürüldü.

215 suç kayıtlı hükümlüye canlı yayında polis baskını: Kapı çalıyor açma Hürrem

215 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gülüstan Kurt'un sorgusunda çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 215 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Kadının İstanbul, Bursa ve İzmir’deki mahkemelerce 'Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nüfus müdürlüğüne gerçeğe aykırı beyanda bulunma' suçlarından arandığı belirlendi.

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215 suç kayıtlı hükümlüye canlı yayında polis baskını: Kapı çalıyor açma Hürrem

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülüstan Kurt çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

215 suç kayıtlı hükümlüye canlı yayında polis baskını: Kapı çalıyor açma Hürrem

 

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#Hürrem#Gülüstana Kurt#Hırsızlık

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