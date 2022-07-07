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210 bin kişilik bayram denetimi

#Süleyman Soylu#Kurban Bayramı#Emniyet
210 bin kişilik bayram denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda Kurban Bayramı’nda uygulanacak trafik tedbirlerine yönelik 81 il trafik birim amiri ile video konferans toplantısı yaparken “Denetimi arttırdıkça can kayıpları azalmaktadır. Bu yüzden 7 Temmuz'da başlatacağımız trafik denetimleri 18 Temmuz'a kadar 11 gün kesintisiz devam edecek” dedi.

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Bakan Soylu, bakan yardımcısı, vali, emniyet genel müdürü gibi üst düzey yetkililerin de denetim çalışmalarını takip edeceğini belirterek, şöyle devam etti: “Emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesine bayram boyunca toplam 114 bin 960 ekip veya tim, 210 bin 352 personel görev alacaktır. Bayram tatili süresince emniyet ve jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecektir.

RİSKLİ 20 GÜZERGÂH

Buna ek olarak genel hizmet asayiş trafik denetim ekiplerine bu bayrama mahsusen takviye yapılacaktır. Trafik ekiplerimizin özellikle kazaların yoğun olduğu güzergâhlarda görünür olmaları sağlanacaktır. Özellikle kazaların yoğun olduğunu belirlediğimiz ilk 20 güzergâhtaki tedbirlerin üst seviyeye çıkarılması, denetimlerin yüz yüze yapılarak özellikle sürücülerin araç dışına davet edilmesi, bu sayede dikkat dağınıklığının önüne geçilmesi, uykusuz ve yorgun sürücünün dinlenmeye yönlendirilmesi, olası tehlikelerin önlenmesi gibi önlemlerle inşallah bu bayram da trafik denetimlerimize önemli bir farkındalık ortaya konulacaktır.” 

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BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen bayram da uygulanan ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ sloganlı kampanyayı hatırlattı. Soylu bu bayram da araç içinde emniyet kemeri kullanmanın öneminin vurgulanması için farkındalık oluşturacaklarını belirtti. 

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#Süleyman Soylu#Kurban Bayramı#Emniyet

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