21 yıllık esaret! 'Çok eziyet çektirdiler'

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Kilis'ten 2003 yılında Suriye'nin başkenti Şam'a giden Mehmet Ertürk, kaçakçılık yaptığı gerekçesi ile tutuklandı. Halep'te bir cezaevine konuldu. Burada bir süre geçiren Ertürk, daha sonra Şam'daki Adra Cezaevi'ne sevk edildi. Ertürk, 32 yaşında girdiği cezaevinde 21 yıl kaldı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Ertürk, 11 Aralık günü Gaziantep'teki Karkamış Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Kilis'in Mağaracık Mahallesi'nde yaşayan ailesi ile kavuştu. Köyünde özgürlüğün keyfini çıkaran Mehmet Ertürk, ailesi, yakınları ve dostlarıyla zaman geçiriyor.

'ÇOK EZİYET ÇEKTİRDİLER'

Yaşadıklarını ve gördüğü işkenceleri anlatan Ertürk, arkadaşlarının iftirası nedeniyle haksız yere cezaevine girdiğini belirterek, cezasının 9 yıl önce sona ermesine rağmen serbest bırakılmadığını belirtti. 21 yılının çalındığını ifade eden Ertürk, "Herhangi bir suçum yoktu. Mahkemeler sonrası 20 yıl ceza verdiler. Türkiye ve Suriye'nin arası bozulunca bize çok işkenceler yaptılar. 12 yıl Halep'te bir cezaevinde yattım. Cezam bittikten sonra beni Lübnan üzerinden Türkiye'ye göndereceklerdi ama daha sonra Şam'a getirdiler. Türk olduğumuz için ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğimi öğrendikleri için çok eziyet çektirdiler" dedi.

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'SADECE TÜRK BIRAKMADILAR'

Ertürk, işkencelere maruz kaldığını anlatarak, "Sabahları küçük bir ekmek ve birkaç tane zeytin veriyorlardı, öğlen de biraz bulgur veriyorlardı, onun dışında sürekli eziyet ve işkence devam ediyordu. Her zaman baskı, küfür, hakaret vardı. Cezam bittiği halde 9 yıl daha Şam'daki cezaevinde kaldım. Af gelince bütün yabancıları bıraktılar, sadece Türkleri bırakmadılar. Ailemle telefonla bile konuşmama izin vermediler. Hastalandığım zaman arkadaşlarım bana bakıyordu. Doktora gittiğimiz zaman tedavi etmezlerdi, ilaç vermezlerdi. Bugün buradaysam önce Allah'ın sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde. İmkanım olsa Erdoğan'ı görüp, kendisine teşekkür etmek isterdim" diye konuştu.