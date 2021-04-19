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Gündem
Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

21 yıl önce 2 kişiyi öldürmüştü! Parkta yakalandı

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21 yıl önce 2 kişiyi öldürmüştü! Parkta yakalandı

Esenyurt'ta 21 yıl önce 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Zeynel A., parkta yakalandı. Kimlik kontrolü yapan polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kartal Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesi üzerindeki parkta, öğle saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergileyip, kimlik göstermek istemeyen şüpheliyi emniyete

götürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, 2000 yılında yaşanan silahlı kavgada 2 kişiyi vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Zeynel A., olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynel A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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